'Werkgevers moeten thuiswerken verplicht stellen'

Om het coronavirus te bestrijden roept de Nederlandse BOA Bond werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland op om thuiswerken verplicht te stellen. De BOA Bond ziet daarin meer heil dan het invoeren van een avondklok.

De Nederlandse BOA Bond noemt de avondklok geen oplossing. “Boa’s zien dat het ‘s avonds rustig is op straat. We verwachten niet dat een avondklok zal bijdragen aan een oplossing, terwijl het wel een hoop gedoe oplevert”, zegt voorzitter Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond.

‘Mensen moeten naar werk’

“Een groter probleem is dat te veel mensen naar hun werk ‘moeten’. Maak centraal afspraken met werkgevers. Stel thuiswerken verplicht en maak van werken op kantoor een uitzondering”, stelt de bond op Twitter voor.

In een toelichting zegt Kuin: “Wat wij zien is dat veel mensen onderweg naar hun werk zijn. Het is druk op de weg en op bedrijventerreinen, een heel verschil met de lockdown in maart en april. Het heeft te maken met de verhouding tussen werkgevers en werknemers. Werknemers kunnen niet zomaar besluiten thuis te werken omdat de regering ons daartoe oproept. Ze zijn afhankelijk van hun werkgevers. De regering zal afspraken moeten maken met werkgevers om thuiswerken verplicht te stellen. Werknemers moeten daarin ondersteund worden.”

