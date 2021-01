Een dag vol bewolking met af en toe ruimte voor de zon

Het wordt vandaag overwegend bewolkt, maar af en toe is er ook een gaatje voor de zon. Met een zwakke tot matige noordelijke wind worden vanaf de Noordzee een paar losse, winterse buitjes aangevoerd en deze weten vooral het noorden en midden van het land te bereiken. In het zuiden blijft het vandaag overal droog. De temperatuur stijgt naar 1 a 2 graden, aan de kust wordt het maximaal een graad of 4.

Vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. In de opklaringen gaat het licht tot lokaal matig vriezen. Begin van de nacht kan er vooral in het noordoosten weer een winterse bui vallen, verder is het droog.

Sneeuw op komst

Morgen schijnt in het noorden en oosten eerst de zon nog even, maar al snel neemt ook daar de bewolking toe. De ochtend verloopt nog droog, maar halverwege de middag begint het in het zuidwesten te sneeuwen en dat breidt zich in de loop van de middag en avond steeds verder uit over het land. De temperatuur stijgt naar 1 a 2 graden en er steekt een zuidelijke wind op, aan de kust soms vrij krachtig.

Morgenavond en in de nacht naar zondag vriest het licht en blijft het sneeuwen.

Witte wereld

Zondagochtend ontwaken we dan op veel plaatsen in een witte wereld. Naar verwachting ligt er dan een sneeuwlaagje van 3 tot 5 centimeter. In de oostelijke delen van het land valt in eerste instantie nog wat sneeuw, maar met een naar west gedraaide wind wordt nu zachte lucht aangevoerd, waardoor de neerslag in het westen snel over zal gaan in regen, en het sneeuwlaagje weer zal verdwijnen. In het oosten duurt dat wat langer. Het kwik komt uit op 3 graden in het oosten tot 7 graden aan de kust. Boven de sneeuw kan het echter nog iets kouder blijven.

Vanaf maandag vertoeven we wederom in zachtere lucht en wordt het wisselvalliger. Er valt bijna dagelijks wat regen en de temperaturen liggen overdag rond een graad of 6, in de nachten ruim boven het vriespunt. Het lijkt dan gedaan met het winterweer, al blijft de kou wel in onze buurt aanwezig.

