Het nieuw jaar begint grijs en mistig, maar later klaart het op steeds meer plekken op. De temperatuur krabbelt nog een paar graden op, richting de 5 graden.

Op deze Nieuwjaarsochtend is het op een aantal plekken nog mistig en regionaal komt ook dichte mist voor. De temperaturen liggen in eerst instantie nog rond het vriespunt en het kan lokaal dan ook nog glad zijn.

Af en toe zon

In de loop van de ochtend trekt de mist weg en vooral vanmiddag breekt vanuit het noordwesten op steeds meer plekken de zon af en toe door. Met name in de kustregio’s vallen enkele losse, soms winterse buien, in het binnenland blijft het zo goed als droog. Bij weinig wind wordt het 3 tot 5 graden, alleen aan zee stijgt de temperatuur tot 7 graden.

Vanavond en komende nacht is er vrij veel bewolking en aan zee valt nog steeds een lokale bui. Af en toe klaart het ook even op en in zo’n opklaring ontstaat gemakkelijk nevel of mist. Het koelt opnieuw af tot rond het vriespunt.

Winters kwakkelweer

Morgen is het op nog een enkele bui aan de kust na droog en is er ook wat ruimte voor de zon. Net als vandaag wordt het van oost naar west 3 tot 7 graden. Zondag waait een koude noordoostenwind en wordt het nog maar 1 tot 4 graden. Vooral in het (zuid)westen breekt de zon soms even door. In de avond en nacht kan er mogelijk wat natte sneeuw vallen.

Na het weekend blijft de wind nog een lange tijd uit de oosthoek waaien. Daardoor is het licht winters kwakkelweer met in de nachten regionaal lichte vorst en overdag temperaturen tussen 0 en 4 graden. Dagelijks is er kans op wat neerslag en steeds vaker valt deze in de vorm van (natte) sneeuw.

Meer over het weer lees je op Weer.nl.