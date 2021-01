Vuurwerkbranche: 'Logisch dat het rustiger was tijdens jaarwisseling'

Vuurwerkverkopers vinden het niet terecht dat het vuurwerkverbod als reden wordt aangegeven voor het relatief rustige verloop van de jaarwisseling. “Er waren veel minder mensen op straat, dus logisch dat het rustiger was.”, aldus Marcel Teunissen, woordvoerder namens de vuurwerkbranche. “Er zullen ook minder gipsvluchten zijn”, vervolgt hij.

Volg het laatste nieuws over de jaarwisseling in ons liveblog

De vuurwerkondernemers, verenigd in de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN), zijn blij dat de jaarwisseling met relatief weinig letsels is verlopen. Ondanks het tijdelijke vuurwerkverbod is landelijk veel siervuurwerk gezien, en dit heeft weinig tot geen problemen opgeleverd, stelt de BPN.

Lees ook: Politiebond: echt geen rustige oudejaarsnacht voor agenten door incidenten

‘Geen ongenuanceerde conclusies’

Sommige mensen opperen nu een definitief vuurwerkverbod. “Laten we voorkomen dat we op basis van de afgelopen uitzonderlijke jaarwisseling ongenuanceerde conclusies trekken over de manier waarop we in toekomst onze jaarwisselingen gaan vieren”, aldus de branchewoordvoerder.

“We concluderen dat de behoefte aan siervuurwerk als feestelijke jaarafsluiting diep geworteld is en dat men dit moment gebruikt om de straat op te gaan om de buren gelukkig nieuwjaar te wensen. Dit is de manier van de jaarwisseling vieren die de BPN in de toekomst voor zich ziet.”

Lees ook: Amper iets te merken van het vuurwerkverbod: Nederland knalt het nieuwe jaar in

Siervuurwerk

Door het afgelopen jaar ingestelde verbod op knalvuurwerk, vuurpijlen en single shots blijft er alleen siervuurwerk over. “Met het afsteken van alleen nog dit siervuurwerk krijgen we een feestelijke jaarafsluiting en zullen schade, letsel en overlast minimaal zijn”, stellen de vuurwerkondernemers.

Onlangs noemde de belangenvereniging 2020 een verloren jaar. Niet alleen zorgde het vuurwerkverbod voor nagenoeg geen omzet, het duurt waarschijnlijk ook nog tot maart voordat de regelingen die nu voor ondernemers in de vuurwerkbranche worden uitgewerkt in effect treden, zei voorzitter Marcel Teunissen eerder deze week.

ANP/Redactie

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. In het weekend zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur.