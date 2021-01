Vuurwerkbommen op scholen en bij politieauto in Rotterdam: hoge beloning voor gouden tip

De politie looft een beloning van €7.500 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de personen die tussen oudjaarsavond en zondagochtend 3 januari in de Rotterdamse wijk Lombardijen vuurwerkbommen gooiden op onder meer twee scholen en bij een politieauto.

Een of meerdere daders gooiden op oudjaarsavond rond 23.15 uur een vuurwerkbom in een lokaal aan de Catullusweg. Een fikse brand as het gevolg. De brand was snel onder controle, maar de schade is groot.

Molotovcocktail

Ook gooide een groep jongeren om 00.25 uur een molotovcocktail naar een politieauto in de Dantestraat. De bom ontplofte op vijf à tien meter afstand van het voertuig. Een uur later was het raak op een school aan de Horatiusstraat. Daar werd een explosie gegooid met als resultaat schade aan de ingang en hal.

Op nóg vier plekken in de wijk werd zwaar vuurwerk gebruikt tussen zaterdagavond 2 januari 22.00 uur en zondagochtend 02.30 uur. Aan de Dantestraat vlogen de ruiten van een gemeentepand eruit en ontstond brand. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er bij omwonenden goed in. Ook moesten mensen die boven het gemeentepand wonen tijdelijk hun woning verlaten.