Op de A76 bij Geleen is vrijdagochtend een 35-jarige Oekraïense vrouw aangetroffen met steekwonden. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een incident in de relationele sfeer.

De vrouw zou bij een ruzie in de auto zijn gestoken door haar partner. De politie is dan ook met spoed op zoek naar de voortvluchtige man, die rondrijdt in een donkerkleurige BMW met Oekraïens kenteken. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De melding over de vrouw met steekwonden kwam rond 08.40 uur bij de meldkamer binnen. De politie is op zoek naar getuigen die rond dat tijdstip iets verdachts hebben gezien, of meer informatie hebben.

Gewonde vrouw met steekwonden aangetroffen op A76 bij #Geleen. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht. — Politie Eenheid Limburg (@PolLimburg) January 15, 2021

ANP

