De politie in het Friese Gorredijk is naarstig op zoek naar een vrouw die een buschauffeur in het gezicht heeft gespuugd. De vrouw deed dat na een woordenwisseling. Volgens de chauffeur zou de vrouw niet in het bezit zijn geweest van een geldig vervoersbedrijf.

De politie heeft de bovenstaande videobeelden vrijgegeven, omdat ze de vrouw op willen sporen.

E-ticket

Het incident gebeurde op maandag 14 december bij de halte in de Hoofdstraat in Gorredijk. Bij het instappen gaf de vrouw aan dat ze een e-ticket op haar telefoon had staan. Na diverse pogingen en zelfs met behulp van de chauffeur, lukte het scannen niet, waarschijnlijk omdat het e-ticket niet geldig was.

Lees ook: Jongeren weigeren mondkapje en bespugen conducteur in trein

Omdat de vrouw geen geldig vervoersbewijs had, werd zij door de chauffeur verzocht de bus te verlaten. Daarop deed de vrouw haar mondkapje af en spuugde de buschauffeur in zijn gezicht. Daarna verliet zij de bus.

Het spuugincident werd vastgelegd door een bewakingscamera in de bus.

Tips

De politie komt graag in contact met mensen die de vrouw herkennen. Tips kunnen door worden gegeven aan de politie via 0800 6070. Dat kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000.