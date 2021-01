Vrouw (29) dood gevonden in auto in kanaal bij IJzendijke

In het kanaal langs de Isabellaweg in het Zeeuwse IJzendijke is zaterdagochtend een auto gevonden met daarin het levenloze lichaam van een 29-jarige vrouw uit Schoondijke. Dat meldt de politie zaterdag. Het slachtoffer is vermoedelijk met haar auto van de weg geraakt en in het water beland.

Hulpdiensten kregen rond 11:30 uur een melding van een auto in het kanaal. Ter plaatse werd de overleden bestuurster aangetroffen in het voertuig. Er is nog gezocht naar mogelijke andere inzittenden, maar die werden niet gevonden.

De auto is uit het water getakeld en afgesleept door een bergingsbedrijf. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

#IJzendijke rond 11.30 uur is in het kanaal langs de Isabellaweg een auto gevonden. De hulpdiensten hebben een dode vrouw uit het voertuig geborgen. We onderzoeken haar identiteit en de oorzaak van het ongeval. De omgeving is afgezet. https://t.co/TmnOQSRAUk — Politie Zeeland (@Politie_Zeeland) January 9, 2021

Beeld: Provicom