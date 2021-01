Vluchteling die 18-jarige Rik van de Rakt doodstak in Oss voor de rechter

De 26-jarige Soedanese vluchteling Abdallah A. moet vrijdag terechtstaan voor de fatale steekpartij april vorig jaar in Oss. Bij de steekpartij kwam de 18-jarige Rik van de Rakt te overlijden. Het slachtoffer was op de fiets onderweg naar zijn werk toen hij ogenschijnlijk uit het niets werd neergestoken. De rechtbank in Den Bosch trekt de middag uit voor de zaak.

Verslaggever Ilse van Wingerden is aanwezig in de rechtbank en doet verslag via Twitter.

Een motief is nog altijd onduidelijk. Het lijkt een willekeurige actie te zijn geweest. Mogelijk kenden de twee elkaar niet eens. Eerder werd al duidelijk dat A. waarschijnlijk zwaar verward was en psychische problemen had. Hij werd een paar uur na het incident aangehouden op het station in Oss. Op zijn fiets zaten bloeddruppels en op zijn bagagedrager lag een mes met daarop het bloed van het slachtoffer.

De moeder van het slachtoffer gaat tijdens de zitting gebruik maken van haar spreekrecht. De woordvoerder laat namens de familie aan Hart van Nederland weten dat ze erg gespannen zijn.

Belemmering door privacyregels

Vluchteling A. woonde in Heesch. De gemeente Bernheze, waar Heesch onder valt, erkent dat ze A. onvoldoende begeleidde. Ze had door privacyregels te weinig informatie over de hulpverlening en de huisvesting die de man nodig had. Er was geen inzage in het medisch dossier en onvoldoende informatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en het asielzoekerscentrum.

A. was voor de dood van Rik ook al een bekende van de politie. Hij was in het verleden betrokken bij een mishandeling en heeft zich verzet bij een arrestatie.

Volgens het Openbaar Ministerie is de dader volledig ontoerekeningsvatbaar en in de psychologische rapportage staat een advies voor tbs met dwangverpleging. Dit wordt vandaag tijdens de zitting besproken en ook maakt het OM de eis bekend.