Extra veiligheidscheck bij Tweede Kamer na bestorming Capitool

De beveiliging van de Tweede Kamer wordt nog eens onder de loep genomen om te zien of er hiaten in het systeem zitten. Kamervoorzitter Khadija Arib zegt naar aanleiding van de bestorming van het Capitool in Washington woensdagavond dat er een “check zal worden gedaan om te onderzoeken of er kwetsbaarheden zijn.”

“Dat er zomaar een groep in de plenaire zaal zal staan, is bijna onmogelijk. We hebben alles op orde, maar desalniettemin is het altijd verstandig om alle protocollen na te gaan en het gebouw bouwkundig nog eens te laten controleren. En dat doe ik nu ook”, aldus Arib tegen Hart van Nederland.

Bestorming Capitool

Woensdagavond zijn aanhangers van de Amerikaanse president Donald Trump het parlementsgebouw in Washington binnengedrongen. Daarbij zijn vier doden gevallen en zijn 52 arrestaties verricht. Veertien politieagenten raakten daarnaast gewond, van wie twee ernstig.

Arib noemt de bestorming van het Capitool “surrealistisch”. “Bij verkiezingen horen winnaars en verliezers. Het is pijnlijk om te zien dat er een groep mensen is die het verlies niet accepteren en op zo’n manier dat uiten”, zegt de bewindsvrouw. Ze laat weten “blij te zijn met ons systeem”. “Wij hebben geen tweepartijenstelsel. Je bent altijd gedwongen met elkaar samen te werken om een meerderheid te halen. Laten we dat ook met z’n allen respecteren en waarderen.”

Demonstraties bij Kamergebouw

De beveiliging van het Kamergebouw is de afgelopen jaren flink aangescherpt. Er staan onder anderen bewapende marechaussees voor de ingangen. Verder moeten alle bezoekers van de Kamer door de beveiligingspoortjes en hun spullen door een scanapparaat.

Er waren de afgelopen twee jaar veel demonstraties bij het Kamergebouw. Zo waren er protesten van boeren en bouwers tegen stikstofmaatregelen. Sinds vorig jaar gaat het vooral om tegenstanders van de coronamaatregelen. Kamerleden voelen zich door intimidatie van deze betogers steeds onveiliger, schreef Arib in oktober nog in een brandbrief aan burgemeester Jan van Zanen van Den Haag.

ANP/Redactie

