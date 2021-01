Maarten van der Weijden is met zijn triatlon in eigen huis over de grens van 100.000 euro gegaan. Dat liet de olympisch kampioen in het open water van 2008 zondag weten. Zaterdag had hij al 90.000 euro opgehaald, maar mede dankzij de mensen die thuis meededen is het bedrag opgelopen naar meer dan een ton.

De opbrengst van de actie gaat naar een onderzoeksproject dat is gericht op betere zorg voor mensen met ongeneeslijke kanker.

Triatlon

Van der Weijden begon om 08.00 uur met 3,8 kilometer zwemmen. Vervolgens ging hij op een hometrainer 180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer hardlopen op een loopband. “Wel pittig”, zei hij na afloop van zijn eerste triatlon.

“Het ging er vandaag om wat wél kon. Het was geen groot massaal evenement, maar een livestream. Ik redde het niet onder de negen uur, waar ik eigenlijk van droomde. Het ging net even wat langzamer en dat is oké.”

‘Samen met 161 sporters’

Naast Maarten van der Weijden deden nog 161 individuele sporters thuis mee aan de actie. “Ik gaf alles vandaag, samen met met 161 sporters die in hun eigen omgeving geld ingezameld hebben. Ik ben super trots op alle mensen en vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Dank jullie wel allemaal.”

