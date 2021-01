Twee mensen aangehouden na vondst overleden persoon in water Almelo

De politie heeft twee mensen aangehouden na de vondst van een overleden persoon in het water bij het Wendelgoor in Almelo. Zondagmiddag kwam een melding binnen over een overleden persoon in het water. Identiteit en doodsoorzaak zijn nog niet bekend.

De politie heeft naar aanleiding van de vondst wel verdachten uit Wierden en Almelo aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het overlijden. Het onderzoek is nog in volle gang, de politie laat weten nog geen verdere mededelingen te kunnen doen.

ANP

Beeld: SPS Media

