Trein botst op bewaakte overweg tegen vorkheftruck, geen gewonden

Een trein is woensdagochtend tussen de Gelderse plaats Lochem en het Overijsselse Goor op een vorkheftruck gebotst. Dat gebeurde op een bewaakte overweg, meldt een woordvoerder van ProRail. Niemand is gewond geraakt.

Volgens de woordvoerder probeerde de vorkheftruck te remmen, maar reed het voertuig toch door. De ‘lepels’ van de heftruck raakten de trein. De reizigers in die trein zijn met een bus verder vervoerd. Een andere heftruck voert het aangereden exemplaar af, en de trein wordt afgesleept door een andere trein.

Brandstoflekkage

Door het ongeval liep de trein brandstoflekkage op. De weglekkende brandstof wordt opgevangen. Onderzocht wordt nog hoeveel er al was weggelekt en wat nodig is om dit schoon te maken.

Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Lochem en Goor. De NS verwacht dat dit tot ongeveer 12.00 uur het geval zal blijven. ProRail raadt treinreizigers aan eerst de reisplanner te checken. Er rijden vervangende bussen.

ANP

Beeld: SPS Media

