De politie en de Mobiele Eenheid hebben zondagmiddag het Museumplein schoongeveegd. Honderden, misschien wel duizenden betogers waren naar het plein gekomen om te demonsteren tegen het demissionair kabinet Rutte. Hoewel de demonstratie ‘Nooit meer kabinet Rutte’ was afgelast liep het plein in de loop van de middag vol. Nadat er een noodbevel werd afgegeven besloot de ME om in te grijpen.

Het noodbevel is afgekondigd door de driehoek, die bestaat uit burgemeester, justitie en politie. Volgens de gemeente houdt het noodbevel in dat het ”voor niemand is toegestaan om op het Museumplein te verblijven”. Mensen werden opgeroepen om naar huis te gaan, en daarbij 1,5 meter afstand te houden.

De driehoek kondigt per direct een noodbevel af. Dit betekent dat het voor niemand is toegestaan om op het Museumplein te verblijven. Ga naar huis en houd daarbij 1,5 meter afstand. — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) January 17, 2021

Omdat demonstranten op het Museumplein in Amsterdam weigeren te vertrekken, is een waterkanon ingezet. Ook treedt de mobiele eenheid op, meldt de gemeente Amsterdam. “Vanwege het gevaar voor de volksgezondheid is het van belang dat iedereen zich aan de geldende maatregelen houdt. De aanwezige demonstranten doen dit niet.”

Vanuit de groep demonstranten werd er met blikjes, vuurwerk, stenen en andere voorwerpen naar de politie gegooid. Op de livestream van NH Nieuws was te zien dat meerdere betogers zijn opgepakt. Dit gebeurde vooral door agenten in burger. De politie kon dat niet bevestigen.

Afgelast

De Amsterdamse driehoek (burgemeester, justitie en politie) stak eerder een stokje voor het plan van organisator Michel Reijinga om op het Museumplein te demonstreren. De betoging zou wel in het Westerpark mogen worden gehouden met maximaal vijfhonderd deelnemers. Door die beperkingen zou extra toeloop beter kunnen worden voorkomen, evenals de verspreiding van het coronavirus.

Reijinga spande een kort geding aan, omdat hij het niet eens was met de beslissing van de driehoek. Hij ving echter bot bij de bestuursrechter, waarop Reijinga het evenement annuleerde.