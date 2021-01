SuperPostcodePrijs valt in Ugchelen: 'Ik kreeg gewoon last van mijn hart'

Het zal je maar gebeuren, zo aan het begin van het nieuwe jaar. De inwoners van een klein straatje (postcode 7339KK) in het Gelderse Ugchelen mogen een gat in de lucht springen: daar is namelijk de SuperPostcodePrijs gevallen. De zeven gelukkige winnaars mogen samen maar liefst één miljoen euro verdelen, een slordige 143.000 euro per persoon.

“Maandagochtend belden ze me op”, vertelt een van de winnaars dinsdag tegen Hart van Nederland. Ze dacht in eerste instantie dat de persoon van de lijn een vervelende verkoper was. “Maar het was wat anders”, zegt ze dolgelukkig. “Ze zeiden eerst: u heeft wat gewonnen, dus ik dacht iets van een ijstaart of zo, zoals gewoonlijk bij de Postcode Loterij.”

Lees ook: PostcodeKanjer van 54,9 miljoen euro valt in Zuid-Holland

‘Hele dag hartkloppingen’

De bewoonster was dan ook met stomheid geslagen toen bleek dat het om een hoge geldprijs ging. “Ik kreeg gewoon echt last van mijn hart”, vertelt ze lachend van geluk. “Ik kreeg hartkloppingen, heb er de hele dag last van gehad.”

“Het is natuurlijk een leuk bericht, zoveel geld”, gaat ze verder. “Je verwacht het gewoon niet. En het leuke is: we deden pas één maand mee.” 2,5 jaar geleden is het gezin naar deze straat in Ugchelen verhuisd, daarvoor speelden ze jarenlang mee in de Postcode Loterij. “Maar dat heb ik toen opgezegd en nu dacht ik: laat ik toch maar weer eens meedoen.” En net op tijd, zo blijkt.

Lees ook: Oeps! Winston Gerschtanowitz negeert per ongeluk coronaregel tijdens Miljoenenjacht

Juist nét opgezegd

Een van haar buren had minder geluk. Hij heeft juist anderhalve maand geleden zijn abonnement bij de Postcode Loterij opgezegd. “Daar baal ik wel van ja”, vertelt hij aan Hart van Nederland. “Ik ben jaren lid geweest en nog nooit iets gehad of gewonnen. Dus ik heb het maar opgezegd.”

De onfortuinlijke man is niet de enige in de straat die achter het net vist. Uiteindelijk blijken maar zeven buurtgenoten een lot te hebben. En dus houden die een lekker bedrag aan de loting over. “Zodra het weer mag gaan we denk ik even een leuk reisje maken”, vertelt de gelukkige bewoonster.