Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag in hoger beroep zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 22-jarige Huruy G. De Eritreeër wordt verdacht van het verkrachten en doden van de 68-jarige Rinia Chitanie.

Huruy G. viel de Amsterdamse vrouw op 21 april 2019 aan bij de flat Geervliet in de wijk Buitenveldert. Hij verkrachtte Rinia en schopte haar meerder keren tegen haar hoofd. De man kon kort na de schokkende gebeurtenis worden aangehouden.

Hij zou er toen al van overtuigd zijn geweest dat hij het slachtoffer om het leven had gebracht, omdat hij zich daarover in grove bewoordingen uitliet tegen de politie. Rinia raakte in coma. Zeven weken later besloot haar familie vanwege de uitzichtloze situatie om de sondevoeding te staken, waarna de vrouw overleed.

‘Extreem geweld’

De geweldsexplosie leidde tot een schok in de buurt. Flatbewoners, die de vrouw hadden horen schreeuwen, hebben een deel van de gebeurtenissen kunnen zien. Een van hen werd door Huruy G. met de dood bedreigd.

Dat de man zich in de volle openbaarheid aan de vrouw vergreep en haar vervolgens zwaar mishandelde, noemde het OM “bizar en bijzonder”. Volgens justitie pleegde Huruy G. dan ook “extreem geweld” en was het zijn doel om Rinia te doden. “Een zeer ernstig en verdrietig feit”, aldus de aanklager.

Waarom in hoger beroep?

De rechter veroordeelde Huruy G. vorig jaar tot zes jaar gevangenisstraf en tbs. Zowel de verdachte als justitie gingen in hoger beroep. Tijdens de behandeling van de zaak rees de vraag waarom Huruy G. die moeite heeft genomen, want hij wilde op de meeste vragen geen antwoord geven.

Hierdoor bleven de feiten zoals ze al eerder waren vastgesteld door de rechtbank. Tijdens verhoren bij de politie heeft de verdachte een gedetailleerde bekentenis afgelegd.

Psychiatrische problemen

Gedragsdeskundigen concludeerden dat Huruy G. sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij zou tijdens het geweld psychotisch zijn geweest. Drankgebruik zou daar een grote rol bij hebben gespeeld. De verdachte kwam in 2014 vanuit zijn geboorteland Eritrea naar Nederland en woonde bij zijn ouders. Hij kampte al lange tijd met psychiatrische problemen.

Zijn advocaat pleitte voor een nieuwe observatie, omdat hij niet uitsluit dat Huruy G. volledig ontoerekeningsvatbaar moet worden verklaard. Met die conclusie zou de man direct aan zijn tbs-behandeling kunnen beginnen, zonder eerst jaren in de gevangenis te moeten zitten.

De deskundigen die Huruy G. hebben onderzocht zien geen toegevoegde waarde van nog een onderzoek. Ook het OM vindt dat niet zinvol. Het gerechtshof doet op 19 januari uitspraak in het hoger beroep.

