Sneeuwliefhebbers opgelet! Limburgse heuvels bedekt met pak sneeuw

Goed nieuw voor de liefhebber van winterse taferelen: er ligt sneeuw in Nederland en het blijft nog liggen ook. Het slechte nieuws: je moet er wel helemaal naar Zuid-Limburg voor rijden om het te aanschouwen. In de bossen rond Vijlen ligt er tussen 2 en 5 centimeter. Iets verderop, op de Vaalserberg, ligt er zelfs een flink pak van het witte goedje tussen 5 en 10 centimeter.

Vandaag kan er zelfs nog wat bij vallen en omdat het ook in het weekend koud is, lijkt de sneeuw nog een paar dagen te kunnen overleven. Dat meldt Weer.nl vrijdag.

De zon laat zich weer eens zien

In de rest van Nederland valt geen vlok. Vandaag beginnen we de dag met bewolking en af en toe wat regen of motregen. Het meeste valt in het zuiden van het land. In het noorden begint het in de loop van de ochtend al droog te worden en dat breidt zich vervolgens verder over het land uit. Verder breekt de bewolking en kan vanmiddag eindelijk ook de zon er weer eens doorkomen. De zwakke tot matige wind waait uit richtingen tussen west en noord en de temperaturen lopen vanmiddag uiteen van 2 graden in het zuidoosten tot 5 graden op de stranden. In het besneeuwde Limburgse heuvelland is het nog een tikkeltje kouder.

Vanavond en in de nacht naar zaterdag zijn er opklaringen. Het gaat op veel plaatsen tussen 2 en 5 graden vriezen en er kan mist ontstaan. Verder is het kans op gladheid op niet gestrooide wegen door bevriezing van natte weggedeelten.

Blijft droog op een enkele winterse bui na

De zaterdag begint met rijp op de velden en plaatselijk nog mist die hier en daar hardnekkig kan zijn. Na het optrekken ervan breekt de zon door, maar er blijft ook wel wat bewolking over. Over het algemeen blijft het droog, er is lokaal kans op een winterse bui. Op de meeste plaatsen wordt het 3 of 4 graden. Op de westelijke stranden kan de temperatuur stijgen tot 6 of 7 graden.

De zondag lijkt de koudste dag van het weekend te worden. Na een nacht met opnieuw enkele graden vorst, lokale gladheid en op wat uitgebreidere schaal mist blijft er zondag meer bewolking over dan zaterdag. Toch kan de zon er ook dan nog wel af en toe doorheen breken. In het noorden is er aan het einde van de dag kans op wat regen. Op plekken waar de mist lang blijft hangen, komt de temperatuur nauwelijks boven nul, op andere plaatsen kan het nog 1 tot 4 graden worden.

Na het weekend

Na het weekend is het ook maandag nog vrij koud en meest droog, vanaf dinsdag komen we in het overgangsgebied tussen koude en zachte lucht uit en gaat het veel vaker regenen. De temperatuurverwachting is dan onzeker en op plekken waar de koude lucht doorzet kan het ook wel weer even tot sneeuw of natte sneeuw komen.

Beeld: Marina Nefkens, Vijlen