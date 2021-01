Duizenden schapen had veehouder Jehan Bouma uit Aldeboarn (Friesland). Uit angst voor de komst van een wolf heeft hij ze bijna allemaal weggedaan. “Ik wil niet ‘s nachts wakker liggen en me afvragen hoe ik de schapen ‘s ochtends zal aantreffen.”

Samen met een aantal andere jonge Friese veehouders heeft Bouma een plan bedacht. Een groot hek aan de provinciegrenzen moet de wolf tegenhouden en veehouderijen in Friesland beschermen.

Meer dan 100 wolven

De wolf heeft zich vorig jaar al in Friesland laten zien en zal volgens Bouma hoe dan ook terugkeren. “Is het niet vandaag, dan wel morgen. En hij komt steeds vaker.”

Bouma schat in dat er op termijn zo’n 100 tot 150 wolven in Nederland rondlopen, met name afkomstig uit Duitsland. Dat heeft volgens hem desastreuze gevolgen voor de veehouderij.

Hek om Friesland

Ook de Provinciale Staten vond eerder al dat de wolf geweerd moet worden uit Friesland. De Stichting Wolvenhek Fryslân, onder leiding van Jehan Bouma, komt nu met een opvallend en ambitieus plan. Op de provinciegrens met Drenthe en Groningen moet een hek komen.

“Het moet op de grens komen, maar natuurgebieden laten we erbuiten”, legt Bouma uit. “Het moet een aaneengesloten hek worden, dus ja, het is een zeer ambitieus plan. We moeten met alle grondeigenaren in gesprek, maar die hebben bijna allemaal vee. Het is dus in ieders belang dat de wolf hier niet komt.”

‘Individuele boeren beschermen niet mogelijk’

Een hek van 150 kilometer, over privéterrein. Makkelijk is anders. Het is wel de enige manier om de wolf te weren, denkt Bouma. “Individuele bedrijven beschermen tegen de wolven is onmogelijk. Dan moet ik een hek van kilometers lang plaatsen en dat om de zoveel weken verplaatsen.”

Zelf heeft hij de gevolgen van de komst van de wolf al ondervonden. Ondanks dat zijn schapen nog niet zijn gebeten, vreest Bouma zijn schapen dood of kermend aan te treffen. “Ik wil niet ‘s nachts wakker liggen en me afvragen hoe ik de schapen ‘s ochtends zal aantreffen.”

Hij heeft besloten om van duizenden schapen er nog zo’n honderd over te houden. En hij is niet de enige. Sommige Friese boeren hebben zelfs al hun schapen weggedaan uit angst voor de wolf.

Kritiek: ‘Mooie provincie wordt dierentuin’

Het plan van de Stichting Wolvenhek Fryslân om een hek om de provincie te plaatsen, wordt donderdagmiddag gepresenteerd in Den Haag. Verschillende betrokkenen hebben inmiddels al afkeurend gereageerd.

De Fryske Nasjonale Partij roept de initiatiefnemers op tot realiteitszin. “Een hek van 150 kilometer lang dwars door het landschap, waar nog geen konijn of hert doorheen kan. Op deze manier maken wij van onze mooie en natuurrijke provincie een dierentuin.”

Onhaalbaar?

Wolvendeskundige Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging noemt een wolvenhek “ecologisch, juridisch, financieel en praktisch niet haalbaar”.

“Het hek kan in elk geval niet dwars over grensoverschrijdende wegen staan en dus vindt de slimme wolf zo een kwetsbare plek. En anders zwemt hij wel via de Friese vaarten, als hij dat wil.”