Rotterdamse woning vier weken dicht na enorme explosie door handgranaat

De woning op de Kronenburg in Rotterdam, waar in de nacht van zondag op maandag een handgranaat ontplofte, is op last van burgemeester Ahmed Aboutaleb voor vier weken gesloten. Volgens een gemeentewoordvoerster is het pand op slot gedraaid “vanwege de openbare orde en veiligheid. We willen de rust in de wijk terugbrengen.” De bewoners zijn elders ondergebracht. In verband met het lopende politieonderzoek wil ze verder niets kwijt.

Door de explosie op straat werden in die nacht de ruiten van zeven woningen in de straat beschadigd. Niemand raakte gewond, maar bewoners waren erg geschrokken. “Toen ik de trap op liep, hoorde ik de knal”, vertelde een van de buurtbewoners eerder tegen Hart van Nederland. “Je hoort wel vaker vuurwerkknallen, maar dit was harder en dichtbij ook.”

Hechte buurt

De Rotterdamse wijk is net twee jaar oud en buurtbewoners zijn hecht. “We weten bijna alles van elkaar”, aldus een van de buren. “We hebben een buurtapp en als er echt iets is, bespreken we dat met elkaar.”

Zij vonden het dan ook onvoorstelbaar dat in hun “rustige buurt” een explosief is afgegaan. “Ik heb dit nog nooit meegemaakt, heftig”, vertelde een buurman. “Je verwacht het niet”, liet een ander weten. “Er woont daar een gezin met kinderen. Dat is gewoon jammer.”

Camerabeelden

De vermoedelijke daders stalen in Capelle aan den IJssel een blauwe BMW 5 serie-auto, model Sedan die is gebruikt als vluchtwagen en daarna in brand werd gestoken. Uit camerabeelden blijkt dat er meerdere mensen uit de vluchtauto kwamen, voordat deze in vlammen opging. De politie is nog op zoek naar deze personen.

Bovenstaande reportage werd eerder uitgezonden in Hart van Nederland.