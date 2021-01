Politiepaard aangevallen met ploertendoder tijdens rellen Museumplein

Tijdens de verboden demonstratie op het Museumplein is een politiepaard door een van de demonstranten aangevallen met een ploertendoder. Dat bevestigt de politie Amsterdam aan Hart van Nederland.

Het paard raakte bij de aanval gewond. Volgens een woordvoerder van de politie liep het paard schaafwonden op. De agent op het paard raakte niet gewond.

Arrestaties

De politie heeft zondag 115 mensen gearresteerd tijdens een spontane demonstratie op het Museumplein die niet was toegestaan. Zeven van hen zitten vast wegens openlijke geweldpleging en de rest wegens het opzettelijk negeren van een bevel.

Van de zeven arrestanten wordt verwacht dat ze langere tijd vastzitten, de rest kan waarschijnlijk binnen een uur of zes weer gaan, aldus een politiewoordvoerder zondagavond.

De gemeente Amsterdam had eerder deze week de demonstratie, tegen het kabinet Rutte en de coronaregels, op het Museumplein verboden. Optreden was noodzakelijk, aldus de gemeente, “vanwege de volksgezondheid, grote zorgen over de verspreiding van het coronavirus en een dreigende verstoring van de openbare orde”.

Beeld: Inter Visual Studio