Politie lost waarschuwingsschot bij arrestatie in Alblasserdam

De politie heeft zaterdag bij een arrestatie van een 32-jarige man in Alblasserdam (Zuid-Holland) een waarschuwingsschot gelost. De man verzette zich bij zijn aanhouding in zijn huis aan de Papaverstraat.

De politie viel zijn huis binnen omdat hij eerder op de avond bij een verkeersruzie een wapen zou hebben getrokken. Bij het doorzoeken van de woning en de auto van de man werden geen wapens aangetroffen. Er werden wel verdovende middelen gevonden.

Het onderzoek naar de man loopt nog, meldt de politie.

Melding van een #verkeersruzie waarbij een #vuurwapen getoond zou worden. Voertuig opgespoord en uiteindelijk tot aanhouding overgegaan van een 32-jarige man uit #Alblasserdam door #TeamParateEenheid in een woning aan de Papaverstraat in Alblasserdam. (1/2) — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) January 2, 2021

ANP/Redactie

