Politie doet inval bij illegaal geopend café 't Wap in Leeuwarden

De politie en handhavers van de gemeente Leeuwarden zijn vrijdag een café in de Friese hoofdstad binnengevallen nadat meerdere signalen waren binnengekomen dat het bedrijf geopend was en er illegale activiteiten plaatshadden.

In café ‘t Wap aan het Willem-Alexanderplein waren vijftien aanwezigen, onder wie de exploitant. Naast het feit dat het horecabedrijf tegen de coronamaatregelen in was geopend, werd er illegaal gegokt, tabak en wiet gerookt en werd achter het cafégedeelte gebruikgemaakt van een ruimte waarvoor geen horecavergunning is afgegeven.

Boetes

De inval gebeurde op last van burgemeester Sybrand Buma, maakte de gemeente zaterdag bekend. Alle aanwezigen kregen een boete van 95 euro wegens het overtreden van de coronamaatregelen. De exploitant wordt later verhoord.

