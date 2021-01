Een piloot in Duitsland heeft de start van een vlucht afgebroken omdat een Nederlander aan boord weigerde een mondkapje op te doen. De gezagvoerder maakte rechtsomkeert naar een plek op de luchthaven van München waar vier agenten de Nederlandse passagier uit het vliegtuig haalden.

Tegen de weigeraar is een aanklacht ingediend, melden Duitse media. De vlucht naar Zuid-Afrika kon met vertraging alsnog doorgaan.

Knokpartij

Het is niet het eerste incident met een mondkapjesweigeraar in het vliegtuig. In een KLM-vlucht afgelopen augustus van Amsterdam naar Ibiza eindigde een discussie over het dragen van een mondkapje in een flinke knokpartij.

Lees ook: VIDEO: Vechtpartij op vlucht van Amsterdam naar Ibiza: ‘Er zijn kinderen hiero’

Het gevecht brak uit nadat de twee dronken mannen andere mensen in het vliegtuig lastigvielen. Ook zouden zij volgens de maker van de video geen mondkapje willen dragen. Op de beelden is te zien dat het er heftig aan toegaat en de amokmakers uiteindelijk tegen de grond worden gewerkt. Medepassagiers schreeuwen tegen hen: “Kappen nu, er zijn kinderen hiero!”

De twee werden met hulp van medepassagiers staande gehouden. Eenmaal aangekomen op Ibiza zijn ze aangehouden.