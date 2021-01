Petitie van Laetitia (14) voor snelle vaccinatie zorg al meer dan 20.000 keer getekend

Vanaf aankomende maandag moeten de eerste ziekenhuismedewerkers worden gevaccineerd. Dat wil de 14-jarige Laetitia uit Amsterdam bereiken met een petitie. Binnen enkele dagen hebben meer dan twintigduizend mensen het initiatief ondertekend, onder wie veel zorgmedewerkers.

De petitie werd opgesteld op oudjaarsavond en wordt sinds gisteren groot opgepakt. “Ik was er met mijn moeder over aan het praten en vond dat er echt iets moet gebeuren”, zegt Laetitia weten aan Hart van Nederland. Van een kennis van de familie hoorde ze verhalen over hoe het eraan toegaat op de covidafdeling in het ziekenhuis. “Ik wil dat mijn petitie Hugo de Jonge bereikt.”

Tienduizenden ondertekeningen

De petitie is een reactie op hetzelfde pleidooi van Ernst Kuipers en Diederik Gommers, woensdag in Nieuwsuur. Gisteren hebben Laetitia en haar ouders de petitie verspreid in appgroepen. “Het werd al gauw opgepikt door personeel van het AMC”, zegt ze. Het aantal mensen dat de petitie ondertekent gaat erg hard. Om 09:45 waren er ruim tienduizend ondertekeningen. Rond 11:00 was dat aantal verdubbeld.

Initiatiefnemer Laetitia blijft nuchter onder het grote succes van de petitie. “Mijn telefoon ontploft redelijk, maar ik kijk er niet zoveel op.” Ze hoopt dat nog veel meer mensen haar petitie ondertekenen ziekenhuispersoneel zo snel mogelijk kunnen worden ingeënt.