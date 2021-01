De dierenwelzijnsorganisatie People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) drukt dierenbezitters op het hart hun beesten uit de buurt van antivries te houden.

“Antivries, wat dodelijk kan zijn als het wordt geconsumeerd, trekt dieren aan vanwege de zoete smaak. Voorkom morsen, zorg ervoor dat de dop stevig vastzit na gebruik en bewaar de fles op een plaats waar dieren niet bij kunnen”, aldus PETA in aanloop naar het vriesweer.

Andere tips

De organisatie geeft nog wat andere tips voor de komende tijd. Zo kruipen katten nogal eens onder de warme motorkappen van auto’s en raken ze zwaargewond als de auto wordt gestart. Soms moeten ze het zelfs met de dood bekopen. “Geef, om dit te voorkomen, een luide klap op de motorkap voordat u de motor start”, vraagt PETA.

Ook vraagt de club aandacht voor het feit dat dieren gemakkelijker kunnen verdwalen als er sneeuw ligt. En wie met zijn hond gaat wandelen in de sneeuw en op ijs, moet zorgen dat ze na terugkeer weer schone poten hebben zonder zout en chemicaliën.

ANP