Rotzooi trappende en stelende asielzoekers die eigenlijk geen enkele kans maken op een verblijfsvergunning. Het is een groep die op een aantal plaatsen in Nederland voor veel ellende zorgt. In de Brabantse gemeente Cranendonck zijn bewoners er nu helemaal klaar mee. Ze eisen actie, voordat het compleet uit de hand loopt.

Bewoners van Budel hebben al lange tijd overlast van stelende en vernielende mensen uit het nabijgelegen asielzoekerscentrum (azc). Maar de problemen zijn vorig weekend tot een kookpunt gekomen. Een groep rotzooitrappers uit het azc trok zondag door de plaats, maar de politie greep niet in. Uiteindelijk hebben bewoners het heft in eigen handen moeten nemen en hebben ze de groep zelfstandig verjaagd.

Veiligelanders

In het azc zit een groep ‘veiligelanders’, die hebben asiel aangevraagd maar het thuisland is niet gevaarlijk. Afgelopen zondag kwam het tot een incident, vertelt buurtbewoner Harm van Leuken. “Ze liepen dronken over straat, veroorzaakten overlast bij een bouwmarkt, en trokken hun broek naar beneden bij een jonge vrouw in een winkel. Vervolgens zijn ze bij een oprit in een woonwijk gaan zitten drinken.”

“De politie had het te druk en kon niet komen,” vervolgt Van Leuken. “Het gaat van kwaad tot erger.” De politie zegt tegen Hart van Nederland dat er een urgentere melding was en dat ze daarom niet konden komen.

Kamervragen

De situatie met de groep veiligelanders kan zo niet langer, vindt ook Tweede Kamerlid voor de SP, Jasper van Dijk. Hij heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van de situatie. “Een land als Marokko zegt deze mensen niet terug te nemen. Dan zeg ik, dan moet de regering meer druk zetten op een land als Marokko of Tunesië. Want anders gaan deze mensen niet terug naar huis en blijven ze overlast geven in Nederland.”

Om de problemen te verhelpen is een ketenmarinier aangesteld vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij kan hard doorpakken als er problemen met overlastgevende asielzoekers zijn. “We hebben met hem voor elkaar gekregen dat drie van de asielzoekers die vorige week overlast gaven een boete kregen en overgeplaatst werden,” vertelt Van Leuken. “Dat is heel snel gegaan, want de ketenmarinier vond ook dat het echt niet zo kon.”