Opnieuw drukke nacht voor brandweer met veel autobranden

De brandweer heeft het dit weekend erg druk met talloze autobranden door het hele land. Regionale en lokale media in vrijwel alle provincies melden incidenten met brandende auto’s.

Vooral in de regio Den Haag moest de hulpdienst meerdere keren eropuit. In de nacht van zaterdag op zondag werd er zeker vijf keer uitgerukt voor autobranden. Om iets voor middernacht kwam er een melding binnen over een voertuigbrand aan de Groene Zoom, even later ging het ook mis in de Appelstraat en op de Zuiderzijde aan de andere kant van Den Haag.

Ook in Voorburg was het raak, waar een auto in de Van Wassenaerstraat uitbrandde. Later moest de brandweer er in Voorburg ook aan te pas komen op een rotonde waar kerstbomen en pallets in brand stonden.

(Auto)brandjes door het hele land

Ook in de rest van het land had de brandweer genoeg te doen. In Roosendaalse wijk Langdonk ging er voor de derde keer in twee dagen een auto in vlammen op. Hier ging het tijdens de jaarwisseling ook al twee keer mis. Door een brand in twee carports in Roermond zijn zaterdagavond twee auto’s in vlammen opgegaan. Aan de Zilverlaan in Groningen brandde ook een auto uit. In Emmen ontstond brand in een hoop afval.

In Soest brak brand uit in een geparkeerde bestelbus op de Regentesselaan en in Woerden in een wagen op de Hobbemastraat. Ook in Den Helder en IJmuiden brandden auto’s uit.

In Katwijk en Noordwijk werden op verschillende plaatsen kerstbomen in de fik gestoken. Naast de brandweer kwam ook de politie af op deze meldingen.

Ook in Coevorden waren veel brandjes. Het was er onrustig op straat waar tientallen mensen rondhingen. De mobiele eenheid greep in. Er zijn vijf arrestaties verricht, meldt de politie.

Beeld: Regio15

