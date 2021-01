Politie met man en macht op zoek naar ontsnapte gevangene (21) in Rotterdam

De politie is naarstig op zoek naar een ontsnapte gevangene. Dat bevestigt een woordvoerder tegenover Hart van Nederland. Tijdens begeleid verlof wist een 21-jarige man zich aan zijn toezicht te onttrekken in de buurt van de Oostmaaslaan in Rotterdam.

De politie stuurde kort daarna een Burgernetmelding in de hoop de man snel te vinden. Deze is inmiddels ingetrokken, maar de zoektocht gaat verder.

Niet zelf benaderen

De man is ongeveer 180 centimeter lang, met een mager postuur. Hij heeft kort, krullend haar en draagt een rode jas met jeans. De politie benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar direct 112 moeten bellen.

Lees ook: Tientallen boetes voor overtreden coronaregels tijdens clipopname Famke Louise