Nog veel onduidelijk voor slachtoffers toeslagenaffaire: 'We worden weer in de kou gezet'

“Al jaren komt iedereen ermee weg dus dit verbaast me niks.” Zo reageert gedupeerde ouder Janet Ramesar uit Den Haag op het nieuws dat het Openbaar Ministerie de Belastingdienst niet strafrechtelijk gaat onderzoeken in de toeslagenaffaire. Hierdoor blijft het voor de ouders nog onduidelijk wie er nou verantwoordelijk is voor de onterechte torenhoge schulden waarmee zij al jaren moeten leven.

Het ging donderdagmiddag los in de Whatsappgroep met tientallen gedupeerde ouders die allemaal onterecht de stempel ‘fraudeur’ kregen van de Belastingdienst. De beslissing van het OM raakt ze. “Dit zorgt voor zo veel onrust. Iedereen voelt zich opnieuw in de kou gezet en niet serieus genomen. En dat terwijl ons al zo veel is aangedaan”, vertelt Kristel de Waal aan Hart van Nederland.

Ze vindt het onbegrijpelijk dat er niemand bij de Belastingdienst verantwoordelijk wordt gehouden voor het onterecht stopzetten en terugvorderen van de kinderopvangtoeslag. “Er is iemand die ons op die zwarte lijst heeft gezet. Diegene komt er nu mee weg terwijl onze levens zijn verwoest.”

Gerechtigheid

Volgens het OM is er geen sprake van verdenking van knevelarij of beroepsmatige discriminatie bij de Belastingdienst. Daarom volgt er dus geen strafrechtelijk onderzoek. Ramesar hoorde dit via een groepsgesprek waarin gedupeerden hun ongenoegen uiten over de beslissing. “Maar ik heb dit wel zien aankomen”, vertelt ze. Veel ouders zijn van plan om als laatste middel via een ‘artikel 12-procedure’ de rechter te vragen alsnog over te gaan tot vervolging. “We kunnen het altijd proberen. Maar ik vind ook nog steeds dat de betrokken ministers zouden moeten opstappen. Ook al is dit vanwege de naderende verkiezingen vooral symbolisch. Het zal mij een beetje gerechtigheid geven voor het onrecht dat mij tien jaar lang is aangedaan.”

Alles kwijtgeraakt

Ondanks dat Janet nog vaak terugdenkt aan die tijd, wil ze nu vooral naar de toekomst kijken. “De komende tien jaar moeten anders gaan dus ik probeer mijn gedachten te verzetten en niet meer altijd boos te zijn. Ondanks dat ik alles ben kwijtgeraakt, hoop ik dat uiteindelijk alle schade wordt herstelt en ik met minder zorgen kan leven.” Kristel de Waal staat liever iets langer stil bij het nieuws van vandaag. “We hadden echt hoop omdat Carla van Huffelen (Staatssecretaris van Financiën, red.) niet voor niets aangifte heeft gedaan. Je verwacht een gedegen onderzoek en met deze uitslag voelt het niet alsof dat is gedaan.”