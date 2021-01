Horecazaak starten tijdens lockdown? Deze ondernemers hebben er het volste vertrouwen in

Terwijl de meeste horecaondernemers met moeite hun hoofd boven water proberen te houden, zijn er ook optimistische ondernemers die nu juist in een horecazaak beginnen. Hun motto: “Slechter kan het niet worden”, aldus een van de ondernemende optimisten.

Een van hen is de trotse kroegeigenaar Eric Belluz uit Oudewater. Op dit moment is de zaak al open voor afhaal. Vier jaar geleden lag hij nog op de intensive care en was het voor hem kantje boord. Hij besloot na zijn herstel dat het leven te kort was en trok de stoute schoenen aan.

‘Helemaal klaar voor’

Belluz heeft geen horecaervaring, maar greep toch zijn kans toen hij op Facebook een café te koop zag staan. “Ik heb er echt heel veel zin en ben er helemaal klaar voor!”, vertelt hij glunderend. Hoewel de lockdown verlengd is er nog steeds een pandemie gaande is, ziet hij het rooskleurig in. “Het is niet slim, maar wel heel leuk”, aldus Belluz. De ondernemer is ervan overtuigd dat het ondanks de gederfde inkomsten het alsnog goed gaat komen met zijn nieuwe zaak. Hij hoopt in maart open te gaan.

‘Gewoon proberen!’

Ook ondernemers Diana van der Zaan en haar dochter Jenny van Holten zien de toekomst rooskleurig in. Begin januari namen ze een verenigingsgebouw in Haastrecht over, dat zij momenteel omtoveren tot café ‘Thuishaven Haastrecht’. “Waarom niet? We gaan het gewoon proberen!”, vertelt Jenny overtuigend.

Ook al hebben de dames voorlopig geen inkomsten, de toekomst zien ze met vertrouwen tegemoet. Ze gebruiken dan ook de lockdown om de boel te verbouwen. Naast het café wil het tweetal zaalverhuur doen voor feesten en partijen. Bijkomend voordeel is dat ze door de stop op evenementen korting op de huurprijs kregen. “Een soort covid-korting”, aldus Jenny.

Starters ook compenseren

Volgens beide ondernemers is het van belang om niet naar nu te kijken, maar naar de toekomst. Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, vindt het moedig dat ondernemers in tijden van de coronapandemie besluiten een horecaonderneming te starten. “Het starten van een bedrijf is altijd spannend, zeker in deze tijd”, vertelt Willemsen.

Ondernemers die nu beginnen met een zaak, komen niet in aanmerking voor een compensatie. KHN vindt dat hier verandering in moet komen. “We willen graag dat de starters gelijk gesteld worden aan de compensatiepakketten zoals de andere ondernemers die nu ook krijgen”, aldus Willemsen.

Misbruik

KHN verwacht wel dat als er een regeling komt voor starters, daar misbruik gemaakt van zal worden. “Daar moeten we scherp op zijn.” Willemsen vindt het jammer dat het ten koste zou gaan van de goedwillenden, maar vindt niet dat dit een reden moet zijn om starters volledig uit te sluiten van enige compensatie.