Omwonenden fatale treinaanrijding Wijster tasten in het duister over aanleiding

Een voetgangster is dinsdagochtend in Wijster overleden na een aanrijding door een trein. Het incident vond plaats bij een onbeveiligde overweg. Het slachtoffer woonde vlakbij de overweg en moet dus bekend zijn geweest met de situatie, dus dat zo’n ongeluk haar kon overkomen, verbaast haar buren Ankie en Hans Jullens zeer.

Ze kenden haar niet, vertellen ze aan Hart van Nederland, want zij hebben nooit contact gehad met de buren, maar vreselijk is het natuurlijk wel. Het stel woont al achttien jaar bij de spoorweg en iedereen in de buurt weet dat de overweg onbeveiligd is, dus het moet een bizar ongeluk zijn geweest, denken ze.

Verbaasd

“Het is verwonderlijk, dat ongeluk, want het is bij duisternis gebeurd, en een trein zie je heel goed aankomen bij duisternis, die voert zijn koplampen”, zegt Hans tegen Hart van Nederland. “Ik ben heel verbaasd over wat dan aan de hand was.”

Geschrokken zijn ze niet, vertellen ze. “Het klinkt misschien wat cynisch, maar we zien hier bij de spoorweg dat er wel vaker wat gebeurt.”

Onder meer ProRail en het kabinet willen na meerdere ernstige ongelukken af van alle onbeveiligde spoorwegovergangen, waaronder dus die in Wijster, maar dat stuitte op verzet van omwonenden want die zijn niet van plan een stuk om te rijden. Wel staan er gele waarschuwingsborden en een hek bij de overweg.

Eindeloze beveiliging

Het echtpaar zelf zit “dubbel” in die discussie, vertelt Hans. “Ik heb moeite met de eindeloze beveiliging in heel Nederland. Als kind speelde ik altijd langs het spoor, ik wist niet beter, en met andere kinderen ook. Wij waren gewend om zélf op te letten.” Nu lijkt alles beveiligd te moeten worden en dat levert ook zo zijn nadelen op, vindt hij. “Dat maakt de mensen onzeker, en onzekerheid leidt tot ongelukken. Dat mensen niet meer leren op eigen lijf te letten en het gevaar in de gaten houden.”

