Nog veel vragen in zaak rond dode baby Ivo uit Haaksbergen: lijdt moeder aan geheugenverlies?

De 30-jarige vrouw uit Haaksbergen, die verdacht wordt van het doden van haar pasgeboren kind, zegt dat ze lijdt aan geheugenverlies. Of dat waar is moet blijken uit nader onderzoek. Dat is wat er is besloten na een voorbereidende zitting over de zaak in de rechtbank van Almelo. De vrouw zit intussen al negen maanden vast in voorarrest.

Linde De W. meldde zich in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 april vorig jaar samen met haar man en de dode baby bij het ziekenhuis in Enschede. De baby was die zaterdagmiddag geboren. Vanwege de mysterieuze omstandigheden alarmeerden de artsen de politie. De vrouw werd al gauw als enige verdachte gezien. Haar man was niet bij de dood van de baby betrokken, hij was ook niet bij de bevalling aanwezig geweest.

Gewurgd

Naast het geheugenverlies zijn er nog veel vragen rond de bizarre zaak. Zo staat het ook nog niet vast dat W. baby Ivo met een ceintuur van haar badjas heeft gewurgd. Eerder was dit door justitie aangenomen op basis van onderzoek. De sporen van de ceintuur die in de hals van de baby zijn aangetroffen zouden daar ook voor of na het overlijden terecht kunnen zijn gekomen. Naast dit onderzoek loopt er ook nog een onderzoek door een deskundige op het gebied van neonaticide (doding van pasgeborenen).

De W. heeft verklaard dat ze niet wist dat ze zwanger was. De politie heeft in de woning echter wel een gebruikte zwangerschapstest aangetroffen. Hoewel eerder was bekendgemaakt dat de uitslag niet meer af te lezen viel, wordt ook hier nog nader onderzoek naar gedaan.

Eerder al bevallen van doodgeboren baby

Ruim twee jaar geleden was De W. ook zwanger. Toen beviel ze van een doodgeboren baby. Ook die keer had ze naar eigen zeggen niet in de gaten dat ze zwanger was. De resultaten van de onderzoeken worden binnen een maand verwacht.

Deskundigen zijn het er inmiddels wel over eens dat de vrouw psychische behandeling nodig heeft.

ANP/Redactie