Veel vraagtekens in Haagse gemeenteraad: wat ging er fout in Duindorp?

De verontwaardiging over een groot feest in de Haagse wijk Duindorp is vier dagen later nog altijd groot. Officieel was het een demonstratie, maar in werkelijkheid was het een feest. Nu blijkt dat de gemeente er ook nog 10.000 euro aan meebetaalde.

Op oudejaarsdag doken er beelden op social media op van een groot feest op het Tesselseplein. Er werd muziek gedraaid door een dj en door aanwezigen werd er uitbundig gedanst. Heel veel mensen, heel dicht op elkaar: in Duindorp leek corona die middag niet te bestaan.

Bekijk video: Duindorpers vieren groot feest, politie ‘zet minder in op naleving regels’

Burgemeester betrokken?

Officieel was er sprake van een demonstratie tegen het verbod op vreugdevuren tijdens de jaarwisseling, maar de beelden spreken voor zich. Uit een reconstructie van Omroep West blijkt dat burgemeester Jan van Zanen vooraf persoonlijk nauw betrokken bij de ‘demonstratie’. De gemeente trok 10.000 euro uit om de samenkomst van verlichting te voorzien.

De financiële steun zorgt voor veel ongeloof en vooral vraagtekens in de Haagse gemeenteraad. Verschillende raadsleden willen dat Van Zanen snel opening van zaken geeft over zijn aandeel in de omstreden bijeenkomst in Duindorp. Tot dusver is er nog geen officiële reactie is.

Haagse raad wil antwoorden

Toch verwacht fractievoorzitter Kavish Partiman van het Haagse CDA binnenkort wel een raadsdebat. “We weten nog niet alles, maar over een aantal zaken weten we dat wel”, zegt hij tegen Hart van Nederland. Zo noemt hij het kwalijk dat er geen handhaving was op de coronamaatregelen, de samenkomst een ‘demonstratie’ is genoemd en een journalist is bedreigd.

Lees ook: ‘Haagse burgemeester vooraf nauw betrokken bij omstreden Duindorp-demonstratie’

Om antwoord te krijgen op de vraag hoe het op 31 december zo fout kon gaan, zijn er door de Haagse raad vragen gesteld. De gemeente op Nieuwjaarsdag al weten onderzoek te doen naar de demonstratie. De gemeente wil aan Hart van Nederland niet bevestigen of er een bijdrage is betaald en wil eerst de vragen van de raad beantwoorden.

Redactie/ANP

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.