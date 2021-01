Voor het eerst sinds begin december zijn er minder dan 5000 nieuwe coronagevallen in een etmaal gemeld. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend werden 4986 positieve tests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de afgelopen zeven dagen zijn 49.398 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 7057 per dag. Voor de vierde dag op rij blijft het aantal nieuwe meldingen onder het gemiddelde. Op maandag meldde het RIVM bijna 5500 nieuwe gevallen, op zondag ruim 6600 en op zaterdag meer dan 7300.

Hoogste aantal sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 153, het hoogste aantal in bijna een week. Maar dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de laatste 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven en verwerkt in de statistieken. Op maandag waren 50 sterfgevallen gemeld en op zondag 54.

Amsterdam telde wederom de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad zijn 256 inwoners positief getest. In Den Haag kwamen 112 besmettingen aan het licht. Rotterdam volgt met 79 nieuwe gevallen. Het is de eerste keer sinds 14 september dat het cijfer in de Maasstad onder de honderd blijft. In Eindhoven en Almere steeg het aantal besmettingen afgelopen etmaal met 78.

