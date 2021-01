'Opa K'NEX' in tranen bij onthulling nieuw reuzenrad

Een emotioneel moment voor ‘Opa K’NEX’ en zijn vrouw Conny uit Breda. Vrijdagmiddag kreeg Anton van der List een nieuw, helemaal in elkaar gezet reuzenrad.

Het vorige reuzenrad van Anton werd zaterdag 9 januari uit de hal van zijn flat gestolen. Aangeslagen deed opa Anton bij onder andere Hart van Nederland zijn verhaal. Al snel werden er meerdere acties voor hem gestart. En met succes. Vandaag kreeg Anton een nieuw reuzenrad.

Jochem Giesbers, een echte K’NEXpert, zag de reportage met opa en besloot te helpen. “Ik heb 400.000 stukjes op mijn zolder liggen, 600 kilo, dus ik kon alle stukjes leveren”, vertelt hij.

Goede doel

Behalve het reuzenrad, kreeg Anton ook geld. Via een crowdfundingsactie werd 10.000 euro opgehaald. Dit bedrag wil hij schenken aan een goed doel. “Ik ben bijna tachtig dus ik hoef geen geld. Het geld dat overblijft gaat naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht.”

‘Opa K’NEX’ had het reuzenrad speciaal gebouwd voor een bewoonster die ernstig ziek was, omdat zij daar vaak liep. Hij had haar beloofd dat het rad zou blijven draaien totdat zij afscheid van de wereld zou nemen. De buurvrouw is inmiddels overleden. Het nieuwe rad staat weer terug op de oude plek en wordt de komende tijd bewaakt door camera’s.