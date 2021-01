De coronacrisis heeft voor een historische groei van het aantal leden van Natuurmonumenten gezorgd. De vereniging kreeg er in 2020 39.000 nieuwe leden bij, terwijl 31.000 kinderen lid werden van het jeugdprogramma OERRR. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal nieuwe leden in vergelijking met 2019, aldus de opgetogen natuurorganisatie, die nu 760.000 leden heeft.

Ook het aantal bezoekers aan natuurgebieden steeg fors, net als het aantal bezoeken aan de website van Natuurmonumenten. Online zochten bezoekers vooral naar informatie over natuurgebieden en naar routes om te wandelen of te fietsen. Dergelijke routes werden meer dan 100.000 keer gedownload. De verkoop van ruiter- en mountainbikevignetten steeg in 2020 met 30 procent.

De populariteit van de natuur tijdens de coronacrisis heeft ook een keerzijde, aldus directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten. Het was regelmatig in de populairste natuurgebieden veel te druk om voldoende afstand te kunnen houden. Ook zaten verschillende groepen recreanten zoals mountainbikers en wandelaars elkaar in de weg.

Natuurmonumenten probeert daar dit jaar iets aan te doen door gebieden in zones te verdelen, zodat bezoekersstromen worden gescheiden. Daarnaast pleit de vereniging voor het openstellen van buitengebieden. Er zijn volgens Van den Tweel honderden kilometers aan boerenlandpaden die opengesteld kunnen worden.

Natuurmonumenten roept Rijkswaterstaat, Defensie, gemeenten en andere grondeigenaren op om hun gebieden toegankelijk te maken, zodat recreanten meer ruimte krijgen.

