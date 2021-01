Drukte bij verschillende natuurgebieden, verkeer tegengehouden

Het was zondag heerlijk wandelweer, dus overal in het land zochten mensen de natuur op. Op sommige plaatsen gebeurde dat zo massaal, dat toegangswegen naar natuurgebieden afgesloten moeten worden om de drukte te beperken.

De gemeente Baarn heeft ‘s middags opgeroepen om niet meer naar de bossen rond Lage Vuursche te komen. Verkeersregelaars hielden het inkomende verkeer tijdelijk tegen, tot het weer rustiger is.

Ook in natuurgebied Meijendel bij Wassenaar was de parkeerplaats snel vol. Ook de afgelopen dagen was het er druk. Het bezoekerscentrum van het gebied adviseerde om wandelend of op de fiets te komen. Bezoekers die van verder komen, kunnen het best in de eigen regio van de natuur genieten.

Strand

Zaterdag riep de politie in Hoek van Holland al via Facebook op om het hele weekend niet meer naar het strand te komen. “Wij begrijpen dat u het binnen zitten zat bent en graag even naar buiten wilt. Echter is het momenteel dusdanig druk op de parkeergelegenheden bij het Hoekse strand dat er onvoldoende afstand kan worden gehouden.”

Kom vanmiddag niet meer naar de natuurgebieden rond Lage Vuursche! Het wordt er momenteel te druk. Verkeersregelaars houden daarom het inkomend verkeer richting Lage Vuursche tijdelijk tegen, totdat het weer rustiger is. Volg hun aanwijzingen op! #alleensamen pic.twitter.com/7r4FRbBc8W — Gemeente Baarn (@GemeenteBaarn) January 3, 2021

Helaas zijn de parkeerplaatsen van #meijendel nu al vol. Kom niet meer met de auto als je nog van de natuur wilt genieten! Alternatief is wandelend of op de fiets te komen of om in je eigen buurt van de natuur te genieten! — De Tapuit (@detapuit) January 3, 2021

