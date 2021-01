Hélène J., de moeder van Sharleyne (8), heeft zich bij de politie gemeld. De vrouw werd maandag tot 9 jaar en 9 maanden cel veroordeeld omdat zij Sharleyne in juni 2015 van de tiende verdieping van hun flat heeft gegooid danwel heeft laten vallen.

De vrouw was maandag niet aanwezig bij de uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden, dus werd een bevel tot haar gevangenneming uitgevaardigd, wat betekent dat ze direct gearresteerd kan worden.

Hélène J. meldde zich maandagavond zelf bij de politie, bevestigt Sébas Diekstra, de advocaat van Sharleynes vader, aan Hart van Nederland. “Het OM heeft ons geïnformeerd over het feit dat de moeder zich heeft gemeld bij de politie. Ondanks de voorgeschiedenis heeft het Openbaar Ministerie zich na de artikel 12-procedure van een totaal andere kant laten zien. Wij zijn door hen zeer goed geïnformeerd en de vader is heel adequaat begeleid in het proces tot en met het hoger beroep.”

Gerechtigheid

Remouchamps zei gisteren tegen Hart van Nederland opgelucht te zijn dat het gerechtshof Hélène J. verantwoordelijk acht voor de dood van Sharleyne (8). “Toen ik dat hoorde dacht ik: terecht en verdiend. Ook als ze maar een jaar had gekregen was ik tevreden geweest. Ik wilde dat mijn dochter gerechtigheid kreeg en dat haar dood niet in haar schoenen werd geschoven. Dat ze het zelf had gedaan of dat het slaapwandelend was gebeurd.”

Verdrietig

In 2018 werd J. nog vrijgesproken door de rechtbank in Assen. Het Openbaar Ministerie ging daartegen in beroep en eiste 10 jaar celstraf. “Ik ben er heel erg blij mee dat het zo is afgelopen”, aldus Remouchamps. “Maar ook verdrietig.”

Cassatie

Overigens liet Paul van Jaarsveld, de advocaat van Hélène J., na de uitspraak weten dat ze in cassatie gaan tegen de uitspraak.

