Weer minder positieve coronatests gemeld, daling in ziekenhuizen gaat langzamer

Tussen vrijdag- en zaterdagochtend zijn 5340 nieuwe coronagevallen geteld. Een dag eerder werden er 6093 gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), maar dit is bijgesteld naar 6062.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

Op donderdag meldde het RIVM ruim 6500 nieuwe gevallen over het voorbije etmaal en op woensdag meer dan 6100. Het gemiddelde van de afgelopen week is met de nieuwste cijfers nu 5873 getelde besmettingen per dag. Vrijdag lag het nog op 6159, de dag ervoor zelfs op 6454.

Minder patiënten in ziekenhuizen

Ook daalt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat bedroeg zaterdag 2360, 109 minder dan een dag eerder. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van die patiënten liggen er 666 op de intensive care, een daling van negentien. De verpleegafdelingen behandelen 1694 mensen met Covid-19, negentig patiënten minder dan vrijdag. Vijf Nederlandse Covid-patiënten liggen op een intensive care in Duitsland. Dat zijn er evenveel als een dag eerder.

Lees ook: ‘Basisscholen eind deze maand nog niet open, nog veel onzekerheid rond Britse variant’

Effect Britse variant onduidelijk

In de Nederlandse ziekenhuizen werden 247 nieuwe coronapatiënten opgenomen, zes meer dan vrijdag. Hiervan zijn er 35 opgenomen op de intensive care, elf meer dan vrijdag en 212 op de verpleegafdelingen, vijf minder dan de dag ervoor.

Vanwege een stijging van het aantal nieuwe opnames de afgelopen dagen, heeft het LCPS de prognoses bijgesteld. De dalende trend zet door, maar trager dan eerder voorspeld. Ook is nog onduidelijk wat het effect is van de Britse variant van het coronavirus op het aantal Covid-besmettingen en de ziekenhuisbezetting in Nederland.

Meer sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 98 tegen 96 op vrijdag en 88 op donderdag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt overlijdt wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven.

Amsterdam telde wederom de meeste nieuwe coronagevallen. In de hoofdstad testten 194 inwoners positief. Andere steden kwamen onder de honderd uit. Het totaal aantal coronagevallen kwam zaterdag op bijna 907.000 uit. Van 12.966 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.

ANP