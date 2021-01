ME grijpt in bij coronaprotest in Coevorden, meerdere mensen aangehouden

Het was de afgelopen nacht onrustig in de wijk Poppenhare in Coevorden. De Mobiele Eenheid moest er aan te pas komen om de rust weer terug te laten keren in de Drentse plaats. Er zijn enkele mensen aangehouden.

Tientallen buurtbewoners waren de straat opgegaan om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Er werd een groot vreugdevuur gemaakt en er werd muziek gemaakt. Ook werd er met zwaar vuurwerk gegooid.

Het protest werd live gestreamd op Facebook, daar was ook op te zien hoe de stream stop werd gezet. Dat gebeurde rond 01.30 uur toen de ME een charge uitvoerde. De brandweer heeft het vuur onder begeleiding van de politie geblust.

Onrustig sinds jaarwisseling

Het is al een aantal dagen onrustig aan de Jozef Israëlsstraat in Coevorden. Zo gingen er tijdens de jaarwisseling meerdere mensen met elkaar op de vuist en dit weekend werden er verschillende brandjes gesticht.

Beeld: Persbureau Meter

