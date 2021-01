Man komt onder oliebollenkraam in Schiedam en overlijdt

In Schiedam is dinsdag een 37-jarige man uit Rotterdam overleden nadat hij bekneld was geraakt onder een oliebollenkraam. Of de man de eigenaar van de kraam was, kan de politie nog niet zeggen.

“Duidelijk is wel dat er geen aanrijding aan het ongeval vooraf is gegaan, maar hoe het heeft kunnen gebeuren wordt onderzocht”, zegt een politiewoordvoerder. Het onderzoek is overgedragen aan de Inspectie SZW, de vroegere arbeidsinspectie.

Reanimatie mocht niet baten

Verschillende hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren uitgerukt naar de Koemarkt, waar het ongeval heeft plaatsgevonden. “Er is geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten”, meldt de politie.

ANP

Beeld: Video Duivestein