Man (68) en vrouw (52) aangehouden na woningbrand in Den Haag

Een man van 68 en een vrouw van 52 jaar zijn aangehouden in verband met een woningbrand aan de Rederijkerstraat in Den Haag, eind november. Door de brand moesten achttien omliggende woningen worden ontruimden en negen woningen raakten zo beschadigd dat ze tijdelijk onbewoonbaar werden verklaard.

De brand, waarbij niemand gewond raakte, brak uit op het dak van de portiekflat. Uit onderzoek blijkt dat er in de woning waar de brand uitbrak een hennepkwekerij was gevestigd. In een kamer ontdekte de politie een hennepstekerij met ruim 1200 stekken en op de uitgebrande zolder vond men een hennepkwekerij met ongeveer 220 planten.

Lees ook: Bewoners geëvacueerd na brand op dak portiekflat Den Haag

Meer aanhoudingen niet uitgesloten

De verdachten worden gehoord. Het onderzoek is nog in volle vaart, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, aldus de politie.

Bovenstaande reportage werd eerder uitgezonden

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.