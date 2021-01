Leeuwarden kleurt een klein beetje wit, maar niet door sneeuw

Op het eerste gezicht lijkt het net of het gesneeuwd heeft in Leeuwarden, maar niets is minder waar. Iemand kon kennelijk niet wachten op een dikke pak sneeuw en besloot er zelf maar iets aan te doen.

Zaterdagavond of zondagochtendvroeg zijn er meerdere flessen afwasmiddel in de fontein op de rotonde aan de Lekkumerweg gegooid. Het schuim hoopte in eerste instantie metershoog op maar door de wind werd het witte goed over de hele rotonde verspreid. In de ochtend zag de rotonde eruit alsof het gesneeuwd had.

Volgens Omrop Fryslân waaide het schuim vervolgens de Vrijheidswijk in.

Niet voor het eerst

Het is onbekend wie er verantwoordelijk is voor het witte wonderland. Het is overigens niet de eerste keer dat er zeep of afwasmiddel in de fontein wordt gegooid.

Beeld: Noormannen

