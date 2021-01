KNMI waarschuwt voor dichte mist in westen van het land

Het KNMI waarschuwt voor dichte mist die zaterdagavond kan voorkomen in Noord- en Zuid-Holland en in Friesland. Lokaal kan het zicht daardoor minder dan 200 meter zijn. Komende nacht verdwijnt de dichte mist weer geleidelijk.

Zaterdag aan het begin van de avond was het zicht het slechtst in het Friese Stavoren. Daar kon om 16:50 uur slechts 88 meter ver worden gekeken, meldt Weeronline. De mist breidt zich de komende uren uit over het westen en noordwesten van het land.

