Na afloop van het Kabinetsoverleg in het Catshuis waren de vragen niet voor de pers maar voor een groepje kinderen dat premier Rutte had opgewacht. De vijf kinderen in basisschoolleeftijd vuurden een aantal stevige vragen op de premier af, maar Rutte kon ze helaas geen duidelijkheid geven.

Een van de kinderen vroeg Rutte of in het geval dat er een avondklok komt, deze ook voor kinderen zou gelden. Dat zou wel het geval zijn, verwacht de premier, al is het besluit over een avondklok nog niet genomen. Vandaag¬†sprak een flink deel van het demissionaire kabinet met deskundigen over de invoering van zo’n spertijd.

Basisscholen

Voor de kinderen zijn deze tijden lastig. Een achtstegroeper geeft aan lastig een keuze te kunnen maken voor een middelbare school omdat alles dicht is. Een meisje uit groep 3 vroeg de premier wanneer de scholen eindelijk weer open gaan. “Ik hoop zo snel mogelijk. Jullie basisscholen willen we het liefst als eerste weer open hebben, maar dat gaat helaas nog niet omdat er nog teveel besmettingen zijn,” reageert Rutte.