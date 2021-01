Inge Caljouw (42) overleed in juni vorig jaar in Vlissingen bij een tragisch auto-ongeluk. Donderdag begint de rechtszaak. Voor goede vriend Michiel Ruiter ligt het als een steen op zijn maag. “Ik heb zoveel van haar geleerd. Ze was een levenskunstenaar.”

Inge werd vorige zomer in haar rolstoel geschept door een auto. De bestuurder was onder invloed van drugs en was vermoedelijk bezig met een straatrace. Hij reed met een snelheid van 160 km per uur op een plek waar je maar 50 mag. De vrouw had geen schijn van kans. Na vier dagen in het ziekenhuis overleed ze.

Geen kans op leven

Inge leed aan het syndroom van Goldenhar, wat vervormingen veroorzaakt aan schedel en wervelkolom. Daar liet ze zich nooit door weerhouden. “Ze is geboren met geen kans op leven, maar is uitgegroeid tot een heel mooi mens”, vertelt Michiel. Hij leerde haar veertien jaar geleden kennen toen ze ging rolstoelhockeyen bij sportclub Gehandicapten Bevelanden. Hij was hockeycoach van het team. “We speelden landelijke competitie. Ze was heel fanatiek. Een ‘no nonsense’ vrouw die honderd procent leefde. We hadden echt een klik, dus zagen elkaar ook buiten de hockey om.”

Op haar manier

Michiel omschrijft Inge als een doorzetter die haar handicap niet als een handicap zag. Ze deed alles op haar manier. Ze reed in een aangepaste auto en paste op de kinderen van haar vrienden. “Daar had ze een speciaal tuigje voor zodat ze ze op kon tillen”, vertelt hij. Ook zat ze in het bestuur van de hockeyclub. Daarnaast had ze een HBO opleiding communicatie gedaan en schoolde ze zich op den duur om tot lifestylecoach. “Ze leefde zelf enorm gezond, ze lette op wat ze at en hielp daar ook anderen bij.”

Morgen staat de verdachte voor de rechter. Michiel is er op verzoek van de ouders bij. “Het wordt een heel zware dag, het zal heel moeilijk worden. Voor de vader en moeder is het de ergste nachtmerrie.”

