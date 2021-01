Politie maakt einde aan illegaal feest in oude bioscoop Hulst: 'Levensgevaarlijk!'

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feest met zo’n vijftig man beëindigd in het Zeeuwse Hulst. Het feest werd gehouden in de oude bioscoopzalen aan de Houtmarkt.

Het illegale feest werd ontdekt nadat de politie rond half twee ‘s nachts een melding kregen van geluidsoverlast afkomstig uit de oude bioscoopzalen. Bij aankomst vroegen agenten tevergeefs of de deur van de bioscoop geopend kon worden. Hierop besloten de agenten de deur open te breken.

‘Levensgevaarlijk’

Binnen troffen ze een groep jongeren van tussen de twintig en dertig jaar oud aan die vervolgens op de vlucht sloeg. “Levensgevaarlijk!”, meldt de politie. Het gaat volgens de politie om een erg oud pand, met onder andere houtrot, verschillende verdiepingen en een gladde ondergrond door duivenpoep. Ook kunnen voormalige nooddeuren gemakkelijk worden geopend waarachter een gat van zes meter is.

Om de situatie zo veilig mogelijk te houden en geen paniek te krijgen, mochten de jongeren na het afgeven van hun gegevens gaan. Ondanks deze rustige benadering kreeg de politie diverse meldingen van omwonenden dat mensen over de daken wegvluchtten.

Feest apparatuur

De politie heeft verschillende dingen in beslag genomen, waaronder een statief en geluidsboxen. Ook een mengpaneel dat een van de jongeren onder zijn jas had verstopt is door de politie afgepakt. Ook heeft de politie spullen uit een nabij geparkeerde auto in beslag genomen.

Aan de gemeente Hulst is gevraagd het pand af te sluiten, ook wordt er overlegd of er nog verdere maatregelen getroffen moeten worden.

