De bizarre gebeurtenissen in Washington zijn ook in Nederland het gesprek van de dag. Zijn Nederlanders bang dat het Binnenhof net als het Capitool ook bestormd zal worden? We vroegen het aan bijna 3.000 deelnemers van het Hart van Nederland-panel.

Woensdag drongen gewapende aanhangers van Donald Trump het Amerikaanse parlementsgebouw binnen. Op dat moment was een vergadering bezig waarin de uitslag van de presidentsverkiezingen officieel bevestigd zou worden. Congresleden en senatoren moesten schuilen en werden later geëvacueerd.

Lees ook: Nederlanders over bestorming Capitool: ‘Hoezo worden deze mensen nog demonstranten genoemd?’

Het duurde uren voordat de autoriteiten de invasie onder controle hadden, er werd traangas afgevuurd om de opstandelingen van de trappen van het Congresgebouw weg te vegen. Zeker tientallen mensen zijn opgepakt, de FBI roept het publiek ondertussen op om beelden van de bestorming met hen te delen.

Nederlanders keuren opstand af

Het overgrote deel van de Nederlanders heeft duidelijk geen goed woord over voor de ondemocratische acties van de Trump-aanhangers. Maar liefst 92 procent van de deelnemers keurt de bestorming van het Capitool af. Toch zegt 5 procent sympathie te hebben voor de invasie.

Tienduizenden demonstranten waren naar Washington gekomen om hun steun uit te spreken voor de huidige bewoner van het Witte Huis. Ze menen dat er gefraudeerd is bij de presidentverkiezingen en dat Trump eigenlijk gewonnen heeft. Er is echter geen bewijs dat er geknoeid is met de verkiezingsuitslag.

Lees ook: Kan zo’n bestorming ook in Nederland? ‘Mensen voelen zich niet gehoord’

Een deel van de betogers drong het parlementsgebouw binnen om met geweld hun gelijk te halen. Vier mensen moesten dat met hun leven bekopen. Uiteindelijk haalden de opstandelingen bakzeil: het Congres riep afgelopen nacht Biden alsnog uit tot officiële winnaar van de verkiezingen. Hij wordt dus op 20 januari geïnaugureerd.

Bang voor bestorming Binnenhof?

Zijn we door de heftige geweldsexplosie in het hart van de Amerikaanse politiek bang dat zoiets ook in Den Haag kan gebeuren? Uit het onderzoek blijkt dat ook hier onvrede heerst bij een flink deel van de bevolking. Zo heeft iets meer dan de helft van de panelleden (52 procent) het gevoel dat de Nederlandse politiek niet luistert naar de samenleving. 40 procent vindt dat niet.

Toch denkt een meerderheid van de Nederlanders niet dat ook het Binnenhof snel bestormd zal worden door een woedende menigte. 54 procent verwacht niet dat er door onvrede vergelijkbare onrusten zullen uitbreken in ons land. Vier op de tien ondervraagden heeft die vrees wel na het zien van de beelden uit Washington.

Lees ook: Kamervoorzitter Arib: extra veiligheidscheck na bestorming Capitool

“De enige reden dat dit in Amerika gebeurt is Trump. Zo iemand hebben wij gelukkig niet aan het roer staan”, stelt iemand die niet bang is voor ongeregeldheden. Een ander maakt zich wél zorgen, zeker na eerdere incidenten. “Je hebt het gezien hoe ministers op straat lastig werden gevallen, dus hier in Nederland kan dit ook zeker gebeuren.”

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.