Grote uitslaande brand verwoest appartement in Deventer, twee katten vermist

Bij een uitslaande woningbrand in Deventer is een appartement volledig uitgebrand. De hulpdiensten kregen rond 01.00 uur een melding binnen van woningbrand aan de Stalpaert van der Wielenstraat.

Bij aankomst had de brand zich al ontwikkeld naar een uitslaande brand. De brandweer werd ondersteund door korpsen uit twee naastgelegen dorpen. Met twee bluswagens, een hoogwerker en een extra waterwagen werd de brand bestreden.

Op het moment van het uitbreken van de brand was er nog een persoon aanwezig in het pand. De bewoonster kon zelfstandig de woning verlaten. Wel is ze door ambulancepersoneel gecontroleerd in verband met het inademen van rook, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De bewoners van omliggende appartementen waarschuwden elkaar en bij aankomst van de brandweer stond iedereen al buiten.

Volgens de brandweer is de brand begonnen aan de voorzijde van het huis. Daarna sloegen de vlammen al snel uit het pand. Wat er exact is gaan branden is niet bekend en zal worden onderzocht.

Onbewoonbaar

Het appartement waar de brand begon is volledig uitgebrand en onbewoonbaar. In het appartement erboven is forse rookschade, in de twee ondergelegen appartementen is sprake van rook- en waterschade. De bewoners van deze appartementen kunnen in ieder geval vannacht niet terug, voor hen wordt opvang geregeld.

De vier appartementen aan de linkerzijde van hetzelfde portiek zijn wel ontruimd, maar hebben geen noemenswaardige schade. Deze bewoners kunnen na een controle van de brandweer op gevaarlijke stoffen en rook weer terug naar bed.

Katten vermist

Meerdere bewoners stonden met hun huisdier buiten. Voor zover bekend bij de hulpdiensten zijn ook alle huisdieren op tijd uit de woningen gekomen. Wel worden er twee katten vermist. Deze zouden uit een van de appartementen zijn ontsnapt en het complex uit zijn gevlucht.

Agenten en de eigenaar hebben in de bosschages rond het appartement gezocht, maar de katten zijn vooralsnog niet aangetroffen.

Beeld: SPS Media