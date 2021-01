Grote uitslaande brand verwoest dak woonboerderij in Groningen

Bij een boerderij aan de Stadsweg in Groningen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand gewoed. De brandweer meldde rond 06.00 uur dat het vuur onder controle was.

De schuur van de boerderij is volledig afgebrand. Het woonhuis heeft zware schade opgelopen. De brandweer zet een mobiele kraan in voor de sloopwerkzaamheden, zodat de restanten beter kunnen worden afgeblust. Het nablussen zal nog enkele uren duren.

In de straten en tuinen rond de boerderij zijn asresten van het rieten dak van de schuur aangetroffen. De brandweer adviseert bewoners de asdeeltjes op te ruimen en hun auto’s af te spoelen.

Paarden in veiligheid gebracht

De brand brak rond 02.00 uur uit. Meerdere hulpdiensten werden ingezet, waaronder een groot watertransport.

De paarden die in een nabijgelegen schuur stonden, werden in veiligheid gebracht. Er zijn geen personen of dieren gewond geraakt. Iets voor 05.00 uur sloeg het vuur over naar het naastgelegen woonhuis.

Beeld: Persbureau Meter